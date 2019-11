Itália decretará emergência por inundações em Veneza

1. A flooded St.Mark's Square is pictured during a period of seasonal high water in Venice zoom_out_map 1 /9 Pessoa andando na praça de São Marcos, inundada após uma maré alta - 12/11/2019 (Manuel Silvestri/Reuters)

2. Praça São Marcos inundada Veneza zoom_out_map 2 /9 A praça de São marcos, inundada, Veneza, Itália - 12/11/2019 (Manuel Silvestri/Reuters)

3. Gondolas transported by the water after a night of record-high water levels are pictured in Venice zoom_out_map 3 /9 Gôndolas levadas pelas inundações em Veneza, Itália - 13/11/2019 (Manuel Silvestri/Reuters)

4. Venice Floods Cause Mayor To Declare State Of Emergency zoom_out_map 4 /9 A Basílica de São Marcos, inundada, após uma maré alta em Veneza, Itália - 13/11/2019 (Simone Padovani/Getty Images)

5. People walk in a flooded street during a period of seasonal high water zoom_out_map 5 /9 As ruas de Veneza ficaram inundadas após uma maré alta - 12/11/2019 (Manuel Silvestri/Reuters)

6. People walk outside during an exceptionally high water levels in Venice zoom_out_map 6 /9 Pessoas andando nas ruas inundadas de Veneza - 13/11/2019 (Manuel Silvestri/Reuters)

7. People walk on a catwalk in the flooded St.Mark's Square during a period of seasonal high water zoom_out_map 7 /9 Pessoas andando em uma passarela improvisada para evitar a água da maré, Veneza - 12/11/2019 (Manuel Silvestri/Reuters)

8. Inundações Veneza Itália zoom_out_map 8 /9 Uma mulher carregando uma crianças nos braços na Preça de São Marcos, que está inundada, em Veneza - 12/11/2019 (Manuel Silvestri/Reuters)

9. A water taxi transported by the water into a street after a night of record-high water levels is seen in Venice zoom_out_map 9/9 Um barco levado pelas inundações ficou preso nas ruas de Veneza, Itália - 13/11/2019 (Manuel Silvestri/Reuters)

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou que o Conselho de Ministros do país aprovará nesta quinta-feira, 14, o estado de emergência em Veneza, assim como as primeiras medidas de ajuda para os moradores, empresários e comerciantes da região.

A cidade italiana registrou, na noite de terça-feira 12, uma histórica “acqua alta” (maré alta), com pico de quase dois metros de altura.

O chefe de governo, que chegou ontem na cidade, anunciou também que no próximo dia 26 convocará um comitê interministerial, com a presença de autoridades locais, para discutir os “problemas estruturais de Veneza”. Conte lembrou que não apenas a maré alta impacta a região, mas também a passagem de grandes cruzeiros.

O premiê explicou que está sendo estudada uma primeira fase de auxílios, com indenização inicial de 5.000 euros aos moradores e até 20.000 euros para quem tem alguma atividade comercial na cidade.

Além disso, o primeiro-ministro garantiu que os que tiveram “prejuízos mais consistentes” terão situação analisada por técnicos, para que seja pago o ressarcimento correto.

Conte ainda confirmou que, em breve, será anunciado o nome do comissário que trabalhará na finalização da Mose, a gigantesca obra de engenharia que visa impedir os efeitos da maré alta em Veneza, que está com a construção atrasada. O sistema de barreiras submerso instalado para evitar que as marés vindas do Mar Adriático atinjam a cidade é cercada de polêmicas e acusações de corrupção.

Na quarta-feira, foi registrada a maior inundação em Veneza desde 1966, com 80% da cidade sendo afetada e registro de água de 1,87 metro de altura.

O Centro de Marés da cidade aponta que está mantido o alerta de altas para toda esta semana e que nesta sexta-feira, 15, a expectativa é de um pico de 1,45 metro.