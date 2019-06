Unesco recebe pedido para incluir Veneza na lista de patrimônio em risco

O principal grupo de conservação de patrimônio da Itália entrará com pedido na Unesco para incluir Veneza em sua lista de Patrimônios da Humanidade em risco. A razão é acidente com um navio cruzeiro no início de junho.

“Veneza é única, e não podemos permitir que ela seja destruída ainda mais do que já foi”, disse Mariarita Signorini, presidente nacional da Italia Nostra, cuja missão é defender a herança nacional e cultural da Itália.

O debate na Itália sobre como proteger a cidade histórica, que atrai cerca de 30 milhões de turistas por ano, ressurgiu após o cruzeiro MSC Opera ter perdido o controle ao tentar atracar no cais e colidido com um barco de turismo. Quatro pessoas ficaram feridas.

“Veneza é uma das cidades mais ameaçadas do mundo”, disse Signorini, ao anunciar a solicitação à Unesco.

A cidade e sua lagoa já estão na lista de Patrimônios da Humanidade da Unesco, mas a organização Itália Nostra diz que o turismo desenfreado, o êxodo constante de residentes antigos e a degradação ambiental representam grandes ameaças à sobrevivência da cidade.

Segundo o site na Unesco, a lista de patrimônios em risco “tem por objetivo chamar a atenção mundial para os fatores que ameaçam as características dos bens inscritos”. Caso ocorra uma catástrofe natural ou mesmo um conflito armado, o Fundo de Patrimônio Mundial poderá ser acionado, e uma campanha internacional de suporte técnico é instaurada para recuperar o bem danificado ou perdido.

(Com Reuters)