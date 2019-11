FOTOS: Maré histórica inunda as ruas de Veneza

A cidade italiana de Veneza registrou, na noite desta terça-feira 12, uma histórica “acqua alta” (maré alta), com um pico que pode atingir ou superar 1,90 metro, segundo o Centro de Marés do destino turístico italiano.

De acordo com o jornal italiano La Repubblica, o pico das inundações foi registrado na noite de terça-feira 12, quando ventos fortes de até 100 quilômetros sopraram contra a cidade, que declarou emergência. O prefeito, Luigi Brugnaro, afirmou que os danos podem chegar a “milhares de euros”.

1. A flooded St.Mark's Square is pictured during a period of seasonal high water in Venice zoom_out_map 1 /9 Pessoa andando na praça de São Marcos, inundada após uma maré alta - 12/11/2019 (Manuel Silvestri/Reuters)

2. Praça São Marcos inundada Veneza zoom_out_map 2 /9 A praça de São marcos, inundada, Veneza, Itália - 12/11/2019 (Manuel Silvestri/Reuters)

3. Gondolas transported by the water after a night of record-high water levels are pictured in Venice zoom_out_map 3 /9 Gôndolas levadas pelas inundações em Veneza, Itália - 13/11/2019 (Manuel Silvestri/Reuters)

4. Venice Floods Cause Mayor To Declare State Of Emergency zoom_out_map 4 /9 A Basílica de São Marcos, inundada, após uma maré alta em Veneza, Itália - 13/11/2019 (Simone Padovani/Getty Images)

5. People walk in a flooded street during a period of seasonal high water zoom_out_map 5 /9 As ruas de Veneza ficaram inundadas após uma maré alta - 12/11/2019 (Manuel Silvestri/Reuters)

6. People walk outside during an exceptionally high water levels in Venice zoom_out_map 6 /9 Pessoas andando nas ruas inundadas de Veneza - 13/11/2019 (Manuel Silvestri/Reuters)

7. People walk on a catwalk in the flooded St.Mark's Square during a period of seasonal high water zoom_out_map 7 /9 Pessoas andando em uma passarela improvisada para evitar a água da maré, Veneza - 12/11/2019 (Manuel Silvestri/Reuters)

8. Inundações Veneza Itália zoom_out_map 8 /9 Uma mulher carregando uma crianças nos braços na Preça de São Marcos, que está inundada, em Veneza - 12/11/2019 (Manuel Silvestri/Reuters)

9. A water taxi transported by the water into a street after a night of record-high water levels is seen in Venice zoom_out_map 9/9 Um barco levado pelas inundações ficou preso nas ruas de Veneza, Itália - 13/11/2019 (Manuel Silvestri/Reuters)

Ainda segundo o La Repubblica, um homem morreu eletrocutado ao tentar desligar a energia elétrica de sua casa, e os bombeiros atenderam 171 chamados de emergência pela cidade. Focos de incêndio causados por curto-circuitos foram reportados e controlados rapidamente.

A força da maré foi tão intensa que inundou a basílica de São Marcos, coisa que só aconteceu cinco vezes desde sua inauguração, no ano de 828 — sendo reconstruída em 1063 após um incêndio.

O fenômeno da “acqua alta” costuma inundar as zonas baixas da cidade, chegando a atingir a praça de São Marcos, que fica perto da basílica, mas é mais baixa em relação ao nível do mar. Três das cinco grandes inundações que ocorreram na basílica ocorreram nos últimos 20 anos.

Para proteger Veneza das marés, que afetam cada vez mais seu patrimônio artístico, em 2003 foi iniciada a construção de 78 diques flutuantes, com base no projeto MOSE (Módulo Experimental Eletromecânico). Este sistema fechará a lagoa em caso de excessiva elevação das águas do Adriático.

(Com AFP)