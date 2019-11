Número de mortos em incêndios florestais na Austrália sobe para quatro

Bombeiros localizaram nesta quinta-feira, 14, o corpo de mais uma vítima dos incêndios florestais na Austrália. Agora, o número de mortes subiu para quatro. Outras 100 pessoas seguem hospitalizadas.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado em uma floresta atingida pelas chamas perto da cidade de Kempsey. O local ficam em Nova Gales do Sul, estado onde trezentas casas já foram destruídas pelo fogo. Os incêndios se agravaram a partir da sexta-feira 8.

“Acredita-se que o corpo seja de um homem de 58 anos de idade que morava nas redondezas, em um pequeno galpão”, afirma comunicado da polícia de Nova Gales do Sul.

Os bombeiros continuam a combater os cerca de 120 focos de incêndio em Nova Gales do Sul e Queensland, onde 6.500 pessoas tiveram que deixar suas casas. Há o perigo de as chamas aumentarem devido ao tempo seco podendo colocar Sydney, maior cidade do país, que já sofre com a fumaça das queimadas, sob ameaça.

Os incêndios nesta temporada de queimadas se alastraram por 1.000 quilômetros na costa do Pacífico australiana, fechando parte da rodovia que liga Brisbane e Sydney.

Os ventos fortes e as altas temperaturas que atingem a Austrália Oriental devem diminuir no fim de semana, oferecendo assim alívio dos incêndios. No entanto, secas prolongadas e baixos níveis de umidade continuarão favorecendo o fogo.

A Austrália anunciou esta semana um programa de ajuda financeira de quase 3 bilhões de reais para reparar os danos causados pela seca.