França prorroga emergência sanitária até 24 de julho

O governo da França decidiu neste sábado (2) prorrogar por mais 60 dias o estado de emergência sanitária. Agora, o cojunto de medidas tomadas para lidar com o novo coronavírus passa a vigorar até 24 de julho.

Decretado no dia 24 de março, o estado de emergência terminaria originalmente no dia 23 deste mês. Sua suspensão nos próximos dias, no entanto, foi considerada prematura pelo ministro da Saúde francês, Olivier Véran.

“Os riscos de uma nova agravação da epidemia são reais se as medidas atuais forem interrompidas”, disse Véran.

Além de limitar a circulação de pessoas, o projeto apresentado neste sábado detalha como será feita a quarentena que poderá ser imposta aos viajantes que chegarem ao território francês.

O coronavírus matou quase 25.000 pessoas na França. Nas últimas 24 horas, foram 218 mortes, mas as UTIs estão menos pressionadas, segundo o governo. Há 141 pessoas internadas em estado grave no país.