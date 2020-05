Boris Johnson dá ao filho nome de médicos que o curaram do coronavírus

O filho do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, 55 anos, e de sua mulher, Carrie Symonds, 32 anos, foi batizado como Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, em homenagem aos respectivos avós e médicos que curaram o premiê após ser internado com coronavírus.

“Wilfred, como o avô de Boris; Lawrie, como meu avô; Nicholas, como o doutor Nick (Nicholas) Price e o doutor Nick Hart, dois médicos que salvaram a vida de Boris no mês passado”, explicou Carrie em sua conta pessoal no Instagram (veja abaixo).

“Não poderia estar mais feliz”, disse a mãe, que agradeceu pelos cuidados recebidos no hospital londrino onde o bebê nasceu na última quarta-feira.

O filho de Boris Johnson nasceu apenas dois dias depois de o político ter voltado a trabalhar. Johnson foi diagnosticado com coronavírus em março, e acabou hospitalizado por três dias na UTI em abril. Carrie Symonds também foi infectada pela Covid-19, mas desenvolveu apenas sintomas leves.

A contaminação do premiê britânico, que chegu a passar por tratamento em unidade de terapia intensiva, reforçou a determinacnao de seu governo sobre a necessidade da quarentena. Até este sábado, a nação é a quarta mais afetada pelo coronavírus, com 183.495 casos confirmados. O total de mortes, de 28.131 pessoas, é o segundo maior na Europa, atrás apenas da Itália.