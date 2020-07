Flórida bate recorde de casos de Covid-19 um dia após reabertura da Disney

O estado da Flórida, nos Estados Unidos, registrou um aumento de mais de 15 mil novos casos de coronavírus em um dia neste domingo, 12, número recorde de novas infecções da doença em um estado americano desde o início da pandemia. A explosão de casos acontece um dia depois da reabertura para visitação dos parques da Disney, em Orlando. Ativistas contrários ao uso de máscara realizaram uma manifestação em um restaurante próximo ao local.

Se a Flórida fosse um país, ficaria em quarto lugar no mundo para maior número de novos casos em um dia, atrás de Estados Unidos, Brasil e Índia, de acordo com análise da Agência Reuters. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 24.831 novos diagnósticos positivos, segundo as secretarias estaduais de saúde.

O aumento diário de casos na Flórida já ultrapassou a contagem diária mais alta de qualquer país europeu durante o ápice da pandemia. Os números também quebraram o recorde do Estado de Nova York, que, no dia 10 de abril, quando era o epicentro do surto nos EUA, registrou 12.847 novos casos.