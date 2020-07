Coronavírus: número de casos cai 5% em relação ao último domingo

De acordo com o boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o número diário de casos registrados do novo coronavírus deste domingo, 12, é 4,6% menor do que o de uma semana atrás, quando o Ministério da Saúde contabilizou 26.051 novos positivos para Covid-19. Isso significa que nas últimas 24 horas, 24.831 pessoas foram confirmadas com a doença. O número total de casos de coronavírus no país chegou a 1.864.681. Esse é o segundo domingo consecutivo que o número de novos casos é menor.

No número total de óbitos, o país registrou alta em relação ao domingo passado: foram 631 mortes confirmadas entre sábado e domingo desta semana, contra 602 em relação ao mesmo período anterior – acréscimo de 4,8%. A taxa de letalidade permanece na casa dos 3,9%.

O ranking estadual segue encabeçado por São Paulo (com 371.997 casos e 17.848 mortos), seguido pelo Ceará (136.785 casos e 6.868 mortos) e Rio de Janeiro (129.684 casos e 11.415 mortos).