Marinha alerta para ventos de até 75km/h e ondas de 5 metros na região Sul

O Centro de Hidrografia da Marinha informou neste domingo, 12, que a passagem de uma frente fria pode provocar ventos de até 75km/h na faixa litorânea compreendida entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina até a manhã da próxima quarta-feira, dia 15. Como consequência dos ventos, a Marinha ressalta que também pode ocorrer uma agitação marítima e a formação de ondas de até 5 metros de altura na mesma região.

De acordo com o alerta emitido pela Marinha neste domingo, a agitação marítima também poderá ser percebida, com menor força, em outras regiões, como a Bahia (ao sul de Caravelas), São Paulo (ao sul de Santos) e Rio de Janeiro (ao sul de Cabo de São Tomé).

O alerta ocorre treze dias após a passagem de um ciclone-bomba em Santa Catarina. O vendaval, com ventos de mais de 100km/h, deixou 11 pessoas mortas devido a desmoronamentos, afogamentos, quedas de árvores e choque elétrico.

Segundo o governo do estado de Santa Catarina, mais de um milhão de pessoas foram afetadas pelo ciclone-bomba e os prejuízos chegam a quase 700 milhões de reais.

Já o Rio Grande do Sul sofre com transtornos provocados pela chuva e com a enchente de rios na última semana. Trinta municípios foram afetados e milhares de pessoas estão desabrigadas na região.