Ex-deputado desiste de disputar primárias republicanas contra Trump

O ex-congressista americano Joe Walsh desistiu nesta sexta-feira, 7, de desafiar Donald Trump nas primárias do Partido Republicano para a eleição presidencial, em novembro. Com a decisão de Walsh, resta apenas um pré-candidato da legenda conservadora, além do magnata novaiorquino: o ex-governador de Massachusetts Bill Weld.

“Ponho ponto final à minha candidatura à Presidência dos Estados Unidos“, disse Walsh à emissora americana CNN, depois de obter 1,1% dos votos nas primárias republicanas no estado de Iowa na terça 4, enquanto Trump conquistou mais de 97%, e Weld, 1,3%.

Mas o ex-pré-candidato não deixou de alfinetar o presidente americano, A quem ele chamou de “literalmente, a maior ameaça para este país”. “Qualquer democrata teria um melhor papel que [Trump] na Casa Branca”, concluiu.

Antes de Walsh, apenas um outro pré-candidato, o ex-governador da Carolina do Sul, Mark Sanford, havia anunciado o fim de sua campanha presidencial, em novembro.

Trump é extremamente popular entre os eleitores de seu partido. Segundo pesquisa da revista britânica The Economist com o instituto de pesquisa YouGov realizada entre os dias 2 e 4 de fevereiro, Trump contava com 88% do apoio do eleitorado republicano em todo o país para concorrer às eleições gerais.

(Com AFP)