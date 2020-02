Após atraso, democratas confirmam vitória de Buttigieg nas prévias de Iowa

Após longo atraso, o Partido Democrata de Iowa anunciou na noite desta quinta-feira, 6, que a apuração das primárias no estado, realizado na última segunda-feira, chegou a 100%. Pete Buttigieg terminou na liderança, com 26,2% dos votos, e Bernie Sanders, que era favorito, ficou logo atrás, com 26,1%.

A inesperada liderança do ex-prefeito de South Bend havia sido divulgada na primeira parcial dos resultados, ainda na terça-feira, mas foi somente nos últimos 3% computados que Buttigieg ultrapassou o senador de Vermont no número de votos populares.

Elizabeth Warren terminou na terceira colocação, com 18% dos votos, o ex-vice-presidente Joe Biden ficou em quarto (15,8%) e Amy Klobuchar fechou o top 5 (12,3%).

Pedido de revisão

Horas antes do resultado oficial ser divulgado, o presidente do Comitê Nacional Democrata, Tom Perez, pediu que os votos das primárias em Iowa passassem por uma revisão, após uma série de problemas nas parciais.

“Já basta. Para garantir a confiança da população nos resultados, peço ao Partido Democrata de Iowa começar imediatamente uma revisão”, escreveu no Twitter. “O processo será uma revisão das atas de cada local onde houve o caucus para assegurar a precisão”, acrescentou o líder democrata.

O presidente do Partido Democrata de Iowa, Troy Price, disse posteriormente que o partido local não planeja iniciar uma auditoria imediata.

“Devemos isso aos milhares de voluntários e representantes democratas do caucus de Iowa que continuam focados em coletar e revisar os resultados recebidos”, afirmou Price em comunicado divulgado no Twitter.

“Se qualquer campanha presidencial, em conformidade com o Plano de Seleção de Delegados de Iowa, solicitar uma nova revisão, o Partido Democrata de Iowa estará preparado.”

De acordo com as regras do partido, uma recontagem envolveria uma auditoria manual do caucus para recontar as planilhas e formulários enviados por telefone e um novo aplicativo móvel na noite do caucus.

(com Reuters)