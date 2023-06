EUA e Canadá pedem para população usar máscara devido a fumaça de incêndio

Autoridades do Canadá e dos Estados Unidos aconselharam milhões de pessoas a usarem máscaras N95 ao ar livre nesta quinta-feira, 8, devido aos baixos níveis de qualidade do ar provocados por intensos incêndios florestais em território canadense.

Nova York começará a distribuir máscaras gratuitas nesta quinta-feira. O Canadá disse que as pessoas devem usar uma máscara sempre que saírem de ambientes fechados.

Espera-se que a poluição se espalhe para além de Nova York, para outras áreas da Costa Leste. Autoridades alertaram que as condições perigosas devem persistir no fim de semana.

+ Fumaça de incêndios no Canadá chega aos EUA e causa alertas de saúde

Pessoas em várias cidades dos Estados Unidos acordaram nesta quinta-feira baixa qualidade do ar, inclusive na Filadélfia e em outras partes da Pensilvânia. Outras partes do país, incluindo grandes áreas do meio-oeste e do sul, também estão sob alertas de qualidade do ar.

Grande parte da fumaça vem de Quebec, onde 150 incêndios estão ativos. Esta é a pior temporada de incêndios registrada na cidade canadense.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse que um milhão de máscaras serão distribuídas na cidade nesta quinta-feira.

“Esta é uma situação temporária. Isso não é Covid-19”, garantiu ela em entrevista coletiva, acrescentando que os ônibus e trens da cidade têm sistemas de filtragem de ar, que os tornam formas seguras de locomoção.

+Incêndios florestais se alastram pelo Canadá e forçam retiradas em Quebec

A agência Environment Canada disse que as condições estavam piorando em Toronto nesta quinta-feira e recomendou que qualquer pessoa ao ar livre use máscara.

Continua após a publicidade

“Essas partículas finas geralmente representam o maior risco à saúde. No entanto, as máscaras não reduzem a exposição aos gases da fumaça dos incêndios florestais”, disse o comunicado da Environment Canada.

The Statue of Liberty is covered in haze and smoke caused by wildfires in Canada, in New York. Photo by @alfiky_amr pic.twitter.com/tgzfuxB4Qa — corinne_perkins (@corinne_perkins) June 7, 2023

Em Nova York, uma névoa laranja encobriu marcos históricos, incluindo a Estátua da Liberdade. A qualidade do ar na cidade foi classificada como a pior de todas as grandes áreas metropolitanas na quarta-feira 7, de acordo com a empresa suíça de qualidade do ar IQAir.

As autoridades de saúde pública alertaram as pessoas para não se exercitarem ao ar livre e minimizarem a exposição à fumaça o máximo possível, pois o ar representa riscos imediatos e de longo prazo à saúde.

Sem precedentes

O Canadá afirmou estar se preparando para sua pior temporada de incêndios florestais já registrada, devido a uma primavera mais quente e seca do que o normal, condições que devem perdurar por todo o verão.

+ Cidade no Canadá declara estado de emergência por incêndio florestal

Incêndios em todo o país já queimaram mais de 3,8 milhões de hectares – uma área 12 vezes maior que a média de 10 anos para esta época do ano. Mais de 600 bombeiros americanos cruzaram a fronteira para ajudar as autoridades locais, e bombeiros franceses também foram mobilizados.

A mudança climática aumenta o risco de clima quente e seco, que provavelmente está alimentando os incêndios florestais. O mundo já aqueceu cerca de 1,2°C desde o início da era industrial, e as temperaturas continuarão subindo, a menos que países de todo o mundo façam cortes drásticos nas emissões.