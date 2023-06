Incêndios florestais se alastram pelo Canadá e forçam retiradas em Quebec

Com o avanço dos incêndios florestais no território canadense, uma cidade costeira de Quebec ordenou nesta sexta-feira, 2, a retirada de mais de 10 mil moradores da região. Mais de 2 milhões de hectares, área correspondente a cinco campos de futebol, foram devastados até o momento, superando em 10 vezes a média de queimadas previstas para 2023.

Ao menos 214 pontos de conflagração foram identificados apenas na manhã desta sexta-feira, e 93 deles estariam fora de controle. Como consequência, cerca de 29 mil pessoas foram retiradas de suas casas ao redor do país, segundo o ministro federal de preparação para emergências, Bill Blair.

“Alberta, os Territórios do Noroeste, Saskatchewan, Manitoba, Quebec, New Brunswick e Nova Escócia – todos eles estão sofrendo com incêndios florestais”, informou Blair ao mencionar incêndios que podem alcançar edifícios e vegetação simultaneamente.

A notícia é desanimadora para a província de Nova Escócia, que se recupera da pior temporada de queimadas já registrada. A região foi abalada por 200 pontos de incêndios, que foram responsáveis pela devastação de 19 mil hectares e pelo deslocamento de mais de 25 mil residentes.

Como tentativa de evitar feridos, o primeiro-ministro de Quebec, François Legault, fez um apelo à população local para que zonas florestais fossem evitadas. Nesta sexta-feira, o prefeito de Sept-Iles, uma das cidades da província, declarou estágio de emergência e orientou que 10 mil pessoas abandonassem temporariamente as suas casas.

Somando-se ao quadro de políticos preocupados, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, garantiu que continuaria oferecendo recursos federais para as províncias afetadas. Ele utilizou, ainda, as redes sociais para prestou apoio, em especial, para a área de Quebec.

“Este é um momento assustador para muitas pessoas de costa a costa a costa”, declarou após uma reunião com o premiê polonês, Mateusz Morawiecki, em Ottawa, capital do país. “Continuaremos a estar lá para apoiar de todas as maneiras que pudermos.”

Países como Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Polônia ofereceram ajuda com o envio de bombeiros para o auxílio nas operações das forças armadas canadenses ao longo do território. Uma equipe de reforço foi levada para Nova Escócia na última quinta-feira.

