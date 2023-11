‘Estou à disposição’, diz Bolsonaro a Milei após vitória eleitoral; Vídeo

O ex-presidente Jair Bolsonaro realizou uma chamada de vídeo com seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, e o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, nesta segunda-feira, 20, para comemorar sua vitória nas eleições da véspera.

“Parabéns, estou muito feliz aqui”, exclamou o ex-chefe de Estado brasileiro. “Você tem um trabalho muito grande pela frente. O trabalho vai para fora da Argentina. Representa muito para nós, democratas e amantes da liberdade. Representa muito para o Brasil”, completou.

Durante toda a campanha presidencial, Milei foi comparado ao ex-presidente brasileiro tanto por sua postura, valendo-se de gestos histriônicos e frases de efeito para ganhar popularidade, mas também por suas propostas. Admirador declarado tanto de Bolsonaro quanto de Donald Trump, o argentino é adepto da teoria conspiracionista de que a esquerda manobra para obter a dominação cultural do mundo, acha que as salas de aula são criadouros de esquerdistas e qualifica o aquecimento global de “mentira marxista”.

“Tenha certeza de que tudo o que for possível fazer por você, estarei à sua disposição. Deus vai te iluminar, vai te proteger. Você fará um grande governo para o bem dos nossos países”, afirmou Bolsonaro, brincando que está “quase torcendo” pela Argentina na partida contra o Brasil das eliminatórias da Copa do Mundo, na terça-feira, 21.

Milei, por sua vez, convidou tanto Jair quanto Eduardo Bolsonaro para uma visita, ao que o deputado do PL afirmou que estarão em Buenos Aires já na quinta-feira, 23.

“Para mim, seria uma honra enorme se viessem”, afirmou Milei.

O economista de 53 anos venceu neste domingo 19 o segundo turno das eleições na Argentina, com 56% dos votos. Sergio Massa, o candidato do governo, obteve 44%, em uma reviravolta sem precedentes.

Amigos, pero no mucho

A vitória de Milei pode mudar a política externa do país, em especial os laços com o Brasil, seu maior parceiro comercial. Há temores de que o resultado impacte negativamente as relações com o governo do esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No último debate antes da eleição, Massa acusou seu adversário de querer romper os diálogos com Brasília. Milei rebateu dizendo que o atual presidente argentino, o esquerdista Alberto Fernández, também “não falava com o [ex-presidente Jair] Bolsonaro”.

A participação de publicitários brasileiros ligados ao PT no Brasil – alguns dos quais participaram das campanhas presidenciais de Fernando Haddad e Lula – na campanha de Massa também ganhou destaque nos debates locais.

“Que Massa tenha que guardar esse maldito dinheiro que foi gasto nesses malditos brasileiros que vieram fazer campanha suja, pagos por Lula”, afirmou o candidato ultraliberal.

Lula, por sua vez, driblou uma declaração direta de apoio a qualquer dos candidatos, mas afirmou que o presidente da Argentina “precisa gostar de democracia” e “do Mercosul”. A alfinetada foi direcionada a Milei, acusado de representar uma ameaça à democracia e que disse repetidamente que planeja deixar o bloco econômico sul-americano.

Neste domingo, embora sem mencionar o nome de Milei, parabenizou o novo presidente argentino.