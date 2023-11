Lula: Argentina precisa de um presidente que ‘goste de democracia’

Às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais da Argentina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que é o país é “muito importante” para o Brasil e precisa eleger um líder que “goste de democracia”. As declarações foram dadas durante a sua live “Conversa com o Presidente” no X, anteriormente conhecido como Twitter, nesta terça-feira, 14.

Lula ressaltou as relações comerciais entre os países e a possibilidade de crescimento econômico conjunto. Porém, também destacou a necessidade de que o novo presidente argentino, que será escolhido no domingo 19, goste do Mercosul e da integração com a América do Sul.

“Lembrem que o Brasil precisa da Argentina e que a Argentina precisa do Brasil. Dos empregos que o Brasil gera na Argentina e dos empregos que a Argentina gera no Brasil. Do fluxo comercial entre os dois países, e de quanto nós podemos crescer junto”, disse o petista.

Durante a live, Lula evitou declarar apoio a algum dos candidatos, apesar da sua aproximação com o atual governo argentino. No próximo domingo, Sergio Massa, atual ministro da economia da Argentina e nome do peronismo, e Javier Milei, candidato de extrema direita, vão disputar a Casa Rosada.

O governo brasileiro avalia que se Milei vencer a eleição pode haver um retrocesso na integração regional, gerando uma paralisia no Mercosul. O presidenciável argentino também é admirador do ex-presidente Jair Bolsonaro e mantém contatos com o deputado Eduardo Bolsonaro.

Milei ficou conhecido por declarações polêmicas de que queimar o Banco Central “vai acabar com a inflação”, ou de que a venda de órgãos pode ser “mais um mercado” e que os políticos “devem levar um chute na bunda”. Ele também já chamou o petista de “socialista com vocação totalitária” e disse que o Mercosul é um fracasso.

Lula é aliado e amigo pessoal do atual presidente argentino, Alberto Fernández, do qual Massa faz parte do governo. A vitória de Milei significaria uma barreira nas relações entre Brasil e Argentina e poderia também impedir a reaproximação com países como a Venezuela de Nicolás Maduro.

“Eu só queria pedir para o povo argentino na hora de votar, pense na Argentina. É soberano o voto de vocês, mas pense um pouco no tipo de América do Sul que você quer criar, de América Latina que você quer criar e de Mercosul que você quer criar. Juntos, nós seremos fortes. Separados, nós somos fracos”, concluiu Lula.

