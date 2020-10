Em vídeo, assessor diz que atuação de Trump em debate foi ‘uma porcaria’

O assessor econômico da Casa Branca, Stephen Moore, foi gravado criticando como “porcaria” a performance de seu chefe, o presidente Donald Trump, no primeiro debate das eleições de 2020. O site The Huffington Post teve acesso à gravação.

Moore, que já foi elogiado por Trump como “um grande economista pró-crescimento e uma pessoa verdadeiramente excelente”, disse a frase no dia 2 de outubro, em um evento organizado por apoiadores do presidente. “Não foi uma grande performance de Trump”, disse para a plateia. “Na verdade, eu acho que foi uma porcaria de performance de Trump”.

Moore também disse que, em 2016, o presidente também fora “péssimo” em seu primeiro embate com a democrata Hillary Clinton. O assessor afirmou que, em 2016, o presidente se recuperou e fez melhor no debate seguinte, e que espera que Trump também se recupere no próximo confronto com o ex-vice-presidente, Joe Biden.

O debate foi marcado por interrupções e acusações de ambos os lados, apesar de Trump ter interrompido mais vezes a fala do democrata. O modelo do debate foi criticado, e alterado para não ocorrer mais problemas do tipo.

O confronto também foi transferido para o ambiente virtual depois que Donald Trump contraiu o coronavírus. O presidente americano, porém, se recusou a participar do evento online.