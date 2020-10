Kamala Harris ganhou debate de vices nos EUA, segundo telespectadores

Por volta de 6 em cada 10 americanos acreditam que a senadora Kamala Harris foi a vencedora do debate de vices transmitido nos Estados Unidos nesta quarta-feira 7. A pesquisa foi realizada pela emissora CNN, que transmitiu o evento.

Segundo 59% dos entrevistados, a candidata da chapa de Joe Biden se saiu melhor no embate. Outros 38% deram a vitória ao atual vice-presidente e companheiro de campanha de Donald Trump, Mike Pence.

O debate realizado na noite de quarta-feira foi mais civilizado do que o realizado na semana passada entre o presidente Donald Trump e seu adversário nas urnas e líder da chapa democrata, Joe Biden.

A moderadora do debate, Susan Page, do jornal USA Today, tentou fazer com que o clima de animosidade e com muitas interrupções do debate presidencial não se repetisse. Por exemplo, ela fez questão de repetir em inúmeras ocasiões que cada candidato teria tempo de responder as perguntas de forma “ininterrupta”. Receba as novidades e principais acontecimentos, bastidores e análises do cenário político brasileiro. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Embora o saldo tenha sido amplamente positivo, nem sempre foi possível evitar interrupções. “Senhor vice-presidente, eu estou falando”, disse Harris com veemência quando Pence tentou interrompê-la enquanto ela falava sobre a Covid-19. Por sua vez, o vice-presidente, que discordava da argumentação da adversária, respondeu: “Tenho que intervir”.

Após Donald Trump testar positivo para a Covid-19, o segundo debate presidencial foi remodelado pela comissão organizadora para acontecer virtualmente. O atual presidente, porém, disse em uma entrevista que não participará do embate neste formato.

ASSINE VEJA Clique e Assine