Covid-19: Mortos nos EUA passam de 25.000, dos quais 10.000 em Nova York

Os Estados Unidos registraram terça-feira, 14, mais de 25.000 mortes causadas pela Covid-19 desde o final de fevereiro, quando foi anunciada a primeira vítima da doença no país. Com pouco mais de 8 milhões de habitantes, a cidade de Nova York sozinha contabilizou um total de 10.000 mortos após ter alterado nesta terça a sua forma de contagem.

A Secretaria de Saúde municipal inclui agora em suas estatísticas de mortes pela Covid-19 os casos suspeitos, mas que não testaram positivo. O objetivo desse método é compensar a escassez de testes de identificação para o novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Segundo a estimativa revisada do órgão municipal, 3.700 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 nesta terça-feira na cidade de Nova York. Além disso, com a revisão, o número de mortos em todo os Estados Unidos chega a mais de 26.000.

Antes da mudança nas estatísticas, segundo o jornal The New York Times, pelo menos 7.690 pessoas morreram pela Covid-19 na cidade de Nova York. Mesmo sem a revisão da Secretaria de Saúde novaiorquina, os Estados Unidos contam com pelo menos 25.191 mortes — mais do que qualquer outro país.

De fato, essa região é a mais atingida pelo surto de coronavírus no país. O estado de Nova York responde por 33% dos 597.000 casos da Covid-19 reportados nos Estados Unidos.

Trump contra OMS

O presidente americano, Donald Trump, anunciou também nesta terça-feira a suspensão do financiamento americano à Organização Mundial da Saúde (OMS), que em 2019 alcançou 60 milhões dólares. Trump ameaçava cortar o aporte de recursos à OMS desde 7 de abril pelo menos por cosiderar que a organização havia “severamente mal gerenciando” a pandemia. Para ele, a OMS havia “acobertado” o surto de coronavírus entre o final de 2019 e o início deste ano, quando os primeiros casos de Covid-19 foram reportados na China. Não fosse por isso, a pandemia “poderia ter sido contida”, disse Trump.

Tendo investido 57,8 milhões de dólares na OMS no ano passado, os Estados Unidos são o principal contribuidor da organização internacional, em um universo de quase 200 países.