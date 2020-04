Coronavírus: voo do Itamaraty resgata 159 brasileiros no México e Panamá

O Ministério das Relações Exteriores informou neste sábado, 25, que realizou uma operação para repatriar 159 brasileiros que estavam no México e no Panamá. Os passageiros tentavam retornar ao país, mas não obtiveram sucesso por conta de medidas de restrição para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus.

O resgate foi feito por meio de um voo contratado pelo governo brasileiro. A rota passou pela Cidade do México, Panamá e São Paulo. O caminho oposto (São Paulo, Panamá e México) também foi feito para repatriar 91 mexicanos que estavam no Brasil. A ação foi feita em parceria com a Secretaria de Relações Exteriores mexicana.

“Em um espírito de cooperação regional, Brasil e México reforçam seus laços bilaterais e reafirmam seu compromisso de continuar prestando assistência e proteção consular a seus nacionais no exterior, principalmente àqueles afetados pelas atuais restrições de viagens e cancelamentos de voos comerciais derivados do Covid -19″, diz o comunicado do Itamaraty.

A pasta também informou neste sábado que realizou a repatriação de uma mulher que estava retida no Malawi.