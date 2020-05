Coronavírus: EUA anunciam ajuda de mais de R$ 5 milhões ao Brasil

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira, 1º, que vão fornecer um fundo de apoio econômico de 950.000 dólares (aproximadamente 5,21 milhões de reais) ao Brasil para combater os efeitos da pandemia de coronavírus.

O comunicado da embaixada americana não deu mais detalhes, mas informou que a quantia deve ser destinada a “incentivar investimentos do setor privado na mitigação dos impactos, não relacionados à saúde, da Covid 19 nas populações urbanas e rurais vulneráveis do Brasil, com foco na região amazônica.”

“Esta iniciativa ajudará os esforços do Brasil para mitigar o impacto socioeconômico e de saúde da Covid-19 e demonstra claramente nosso compromisso de longa data com nossa parceria estratégica com o Brasil”, afirmou o embaixador americano no Brasil, Todd Chapman.

A embaixada ressaltou o papel de “liderança global” dos Estados Unidos e lembrou que seus investimentos no Brasil nos últimos 20 anos já totaliza mais de 617 milhões de dólares, incluindo quase 103 milhões de dólares em saúde. Este novo fundo será coordenado pela Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) por meio de parceiros do setor privado e da sociedade civil e em coordenação com o governo brasileiro.

Um dia antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demostrou preocupação com o avanço da pandemia no Brasil em uma coletiva de imprensa. “No Brasil [o número de mortes] está muito alto, se você olhar o que está acontecendo graficamente. É muito alto, é quase vertical, bem vertical”, disse Trump.

O presidente americano evitou criticar diretamente Jair Bolsonaro, mas reconheceu o período difícil que o país enfrenta. “É amigo meu, um grande homem, o presidente do Brasil, mas eles estão tendo um momento difícil”.