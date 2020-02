Coronavírus deve reduzir 0,1 ponto percentual do crescimento global

O surto de coronavírus no mundo provavelmente reduzirá o crescimento econômico da China este ano para 5,6%, uma queda de 0,4 ponto percentual em relação às perspectivas de janeiro, e 0,1 pontos percentual em relação ao crescimento global, informou o FMI no sábado. Trata-se de um levantamento feito por bancos centrais e ministros das finanças das 20 maiores economias do mundo no G20, em Riad, que tentaram prever os efeitos do corona vírus na economia mundial.

Mas as autoridades mundiais de saúde alertaram que era muito cedo para fazer previsões sobre o surto, à medida que novas infecções continuavam a aumentar em outros países. A China disse que ainda pode atingir sua meta de crescimento econômico para 2020, apesar da epidemia.

O mais recente esboço de comunicado da reunião do G20 dá menos destaque ao surto de coronavírus como um risco de crescimento, dizendo apenas que o G20 “melhoraria o monitoramento global de riscos, incluindo o recente surto de COVID-19”, a sigla médica para o coronavírus. Georgieva informou ainda que as autoridades chinesas estão trabalhando para mitigar o impacto negativo na economia com medidas de crise, provisão de liquidez, medidas fiscais e apoio financeiro.