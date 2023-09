Com detector de metais, arqueólogo amador encontra ‘tesouro’ na Noruega

O Museu de Arqueologia da Universidade de Stavanger (UiS), na Noruega, informou nesta sexta-feira, 8, que um arqueólogo amador norueguês chamado Erlend Bore descobriu um esconderijo de joias raras de ouro do século VI usando um detector de metais. Segundo os especialistas da universidade, talvez tenha sido a “descoberta de ouro do século” no país europeu.

O esconderijo na ilha de Rennesøy, no sul do país, perto de Stavanger, continha nove medalhões de ouro e pérolas que outrora formavam um opulento colar, além de três anéis de ouro. As joias, que pesam pouco mais de 100g, foram datadas de cerca de 500 d.C.

Erlend Bore stumbled upon the "gold find of the century" with ancient treasures dating back to the fall of the Roman Empire in a farmer's field.

The 51-year-old Norwegian had only recently purchased the metal detector on his doctor's advice to engage in more physical activity. pic.twitter.com/N47AhuhtPD

— BoreCure (@CureBore) September 7, 2023