Arqueólogos descobrem ‘Stonehenge da Holanda’, santuário de 4 mil anos

Arqueólogos desenterram nesta quarta-feira, 20, um sítio religioso na cidade de Tiel, na Holanda, de aproximadamente 4 mil anos com túmulos que serviam como calendário solar para os habitantes. No local apelidado de “Stonehenge da Holanda”, os pesquisadores descobriram restos mortais de 60 homens, mulheres e crianças, além de várias passagens que brilhavam quando o sol batia para mostrar quais dias seriam os mais longos e curtos do ano. Esta é a primeira vez que uma descoberta deste tipo é feita em território holandês.

As escavações do santuário ao ar livre começaram em 2017 e os cientistas precisaram estudar as diferenças na composição e cor da argila para localizarem os túmulos nas escavações, a poucos quilômetros das margens do rio Waal. O principal monte tem cerca de 20 metros de diâmetro e as todas as passagens estão alinhadas para que pudessem funcionar como calendário solar.

“As pessoas usaram esse calendário para determinar momentos importantes, incluindo festivais e dias de colheita”, disseram os arqueólogos.

Além disso, segundo um comunicado do munícipio de Tiel, os pesquisadores descobriram oferendas, incluindo esqueletos de animais, crânios humanos e itens valiosos, como uma ponta de lança de bronze, nos pontos em que sol brilhava.

Os arqueólogos também descobriram outros dois montes menores. Juntos, os três foram usados como locais de enterro por cerca de 800 anos. Além disso, após fazer análise de uma única amostra de uma miçanga vidro dentro de uma das sepulturas, os cientistas descobriram que o objeto tinha origem na Mesopotâmia, atual Iraque.

“Esta miçanga percorreu uma distância de cerca de 5 mil quilômetros há quatro milênios”, disse o pesquisador-chefe Cristian van der Linde.

Stijn Arnoldussen, professor da Universidade de Groningen, afirmou à emissora estatal holandesa, NOS, que a miçanga de vidro deveria ter sido um item espetacular, já que vidro não era produzido no local e visto como um material desconhecido para os habitantes.

No Reino Unido, há um santuário similar conhecido como Stonehenge. A construção data de 3.100 a.C é é o vestígio mais bem preservado do Período Neolítico. O sítio arqueológico é formado por enormes pedras de aproximadamente 50 toneladas que também serviam de calendário solar.

Após a descoberta, o local foi novamente coberto e os principais achados vão ser exibidos em museu local e no Museu Nacional Holandês de Antiguidades.

