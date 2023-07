Arqueólogos descobrem antigo navio romano no fundo do Mediterrâneo

Um antigo navio de carga romano que data do século I ou II a.C. foi encontrado nesta semana no fundo do Mediterrâneo por arqueólogos perto da Itália. A descoberta foi descrita pelos pesquisadores como “excepcional” e dá uma visão das “antigas rotas comerciais marítimas”.

A embarcação, carregada com centenas de potes, foi encontrada a uma profundidade de cerca de 160 metros perto de Civitavecchia, uma cidade portuária italiana a cerca de 80 km de Roma. A descoberta foi feita por arqueólogos do esquadrão de proteção ao patrimônio cultural da Itália e mergulhadores da superintendência nacional do patrimônio cultural subaquático, instituição que protege e regulamenta patrimônios que estão sob a água.

“Esta descoberta excepcional representa um importante exemplo do naufrágio de um navio romano que enfrentou os perigos do mar na tentativa de chegar à costa e testemunha as antigas rotas comerciais marítimas”, disse a unidade policial de proteção ao patrimônio cultural, em um comunicado.

+ Arqueólogos descobrem ‘Stonehenge da Holanda’, santuário de 4 mil anos

A polícia está trabalhando para inspecionar e proteger o local. Os pesquisadores estimam que o navio de carga tivesse mais de 20 metros de comprimento e estivesse cheio de centenas de jarros romanos antigos, conhecidos como ânforas.

A costa mediterrânea da Itália está repleta de tesouros arqueológicos subaquáticos, que os esquadrões de mergulho da polícia patrulham regularmente para proteger os locais de saqueadores. Em 2021, no espaço de algumas semanas, os arqueólogos sicilianos descobriram dois navios romanos antigos na costa de Palermo e perto da ilha de Ustica, ambos carregando grandes quantidades de ânforas de vinho.

+ Roma reabre para visitação praça onde Júlio César foi morto

Outros navios romanos foram encontrados no Mediterrâneo, incluindo um navio quase intacto que remonta ao século II a.C. encontrado em 2013 na costa de Gênova. Nesse caso, a polícia foi informada sobre o paradeiro do barco durante uma investigação de um ano sobre artefatos roubados vendidos no mercado oculto no norte da Itália.

É comum para a polícia italiana encontrar antigas ânforas romanas tomadas ilegalmente nas casas de negociantes de arte. Em junho de 2021, as autoridades recuperaram centenas de achados arqueológicos coletados ilegalmente de um colecionador belga, datados do século VI a.C. e no valor de € 11 milhões (R$ 57 milhões). As cerca de 800 peças “de excepcional raridade e valor inestimável”, incluindo lajes conhecidas como estelas, ânforas e outros itens, vieram de escavações clandestinas na Puglia.

Continua após a publicidade

Siga