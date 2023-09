Arqueólogos encontram múmia de mil anos em região residencial do Peru

Arqueólogos peruanos desenterraram uma múmia que viveu possivelmente há um milênio, no início da cultura Ichma, em um bairro residencial de Lima, capital do país. A descoberta remete aos tempos que antecedem o domínio dos incas e é o registro mais recente de uma região marcada por constantes achados históricos.

“Este é um indivíduo adulto sentado com as pernas dobradas”, contou a chefe da equipe de arqueólogos, Mirella Ganoza, à agência de notícias Reuters, na quarta-feira, 6. Ela ainda fez observações sobre os cabelos longos e uma mandíbula quase intacta da múmia, que acredita ter pertencido à cultura Ichma, um dos povos que se desenvolveram na costa central do Peru.

A múmia foi encontrada ao lado de vasos de cerâmica, tecidos e outros objetos, no sítio arqueológico de Huaca Pucllana, no centro do rico distrito de Miraflores. Segundo pesquisadores, o lugar é uma caixa de Pandora com muito mais para ser encontrado.

+ Múmia cercada por folhas de coca é encontrada por pesquisadores no Peru

“Acho muito interessante que bem no coração de Miraflores, no meio da cidade, rodeado de edifícios e construções modernas, ainda esteja preservado um importante local, o centro cerimonial Huaca Pucllana”, disse Ganoza.

Continua após a publicidade

Apesar de ser mais conhecido pelo império Inca, que dominou áreas como Machu Picchu, o Peru abrigou várias culturas pré-coloniais. Especialistas apontam para a existência de cerca de 400 huacas – sítios com ruínas arqueológicas -, espalhados por diversos bairros de Lima.