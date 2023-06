Múmia cercada por folhas de coca é encontrada por pesquisadores no Peru

Arqueólogos divulgaram, nesta quarta-feira, 14, a descoberta de uma múmia pré-hispânica que estava cercada por folhas e sementes de coca e milho no Peru. O corpo pertencia a um homem e estima-se que tenha cerca de 3 mil anos de idade.

Primeiramente eles encontraram parte do cabelo e do crânio e, posteriormente, o resto do corpo foi escavado. As evidências sugerem que ele fez parte de algum tipo de ritual, pois além das folhas, as pernas estavam amarradas com cordas vegetais e a múmia estava rodeada de pedras.

Além disso, ovos de mosquitos foram encontrados no local, o que sugere que o esqueleto ficou exposto por vários dias antes de ser enterrado.

Esse tipo de achado é comum na região. Múmias e outros elementos pré-hispânicos estão espalhados por toda a cidade e já foram encontrados em quintais e escavações destinadas à construção civil.

Dessa vez, a descoberta foi feita em um morro de Rimac, um distrito de Lima, próximo às ruínas antigo templo de barro. Essas construções são típicas de povos da cultura manchay, que viveram na região entre 1500 e 1000 a.C.

O achado foi o resultado de um trabalho árduo. Para possibilitar as investigações, policiais tiveram que mover moradores de rua que ocupavam a região e retirar cerca de 8 toneladas de lixo que foram depositados na colina.