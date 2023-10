Com 75 mil adesões, setor de saúde dos EUA inicia maior greve da história

Mais de 75.000 funcionários da empresa de saúde americana Kaiser Permanente entraram em greve nesta quarta-feira, 4, dando início à maior paralisação do setor na história dos Estados Unidos. Com previsão de três dias de duração, a iniciativa envolve enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de laboratório em cinco estados do país e na capital, Washington D.C.

A greve ocorre após a estagnação das negociações entre a empresa, com sede na Califórnia, e a Coligação de Sindicatos da Kaiser Permanente, que demanda melhores salários e contratação de mais funcionários. Segundo os trabalhadores, há escassez de pessoal desde a pandemia de Covid-19, que começou em 2020. Um acordo anterior com os oito sindicatos do grupo expirou em 30 de setembro,

Os funcionários defendem que os lucros da empresa – que atingiram cerca de US$ 3 bilhões (R$ 15,5 bilhões) no primeiro semestre deste ano – evidenciam que os contratos devem ser renegociados. Num comunicado em julho, a coligação também afirmou que o CEO da empresa ganha US$ 16 milhões (R$ 82,5 milhões) por ano, enquanto 49 executivos recebem mais de US$ 1 milhão (R$ 5 milhões).

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, a Kaiser Permanente disse que fez “muitos progressos” nas discussões com os sindicatos durante a noite e “continua empenhada em chegar a um novo acordo”.

Hospitais e serviços de emergência permanecerão abertos durante a greve, mas serviços não essenciais, como exames de rotina ou procedimentos eletivos, poderão ter de ser remarcados. Estima-se que quase 13 milhões de pacientes podem ser afetados pela greve. A Kaiser Permanente informou que expandiu a sua rede de farmácias para garantir o acesso a medicamentos caso as farmácias de centros médicos fechem durante a greve.

O maior impacto deve ser sentido na Califórnia, Oregon, Colorado e Washington, onde centenas de profissionais aderiram à paralisação de três dias. Enquanto isso, na Virgínia e em Washington D.C., um grupo menor, de aproximadamente 400 farmacêuticos e optometristas, planeja interromper as atividades por apenas um dia.

A greve dos sindicatos da Kaiser Permanente é uma das várias iniciativas trabalhistas de grande escala que ocorreram nos Estados Unidos neste ano, incluindo uma greve em andamento do United Auto Workers (UAW), sindicato que reúne funcionários das montadoras Stellantis, Ford e General Motors, e do Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, que representa atores e atrizes.

De acordo com a Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos, mais de 309 mil trabalhadores entraram em greve só em agosto deste ano.

