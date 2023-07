Chefe da polícia de Tel Aviv renuncia em protesto à repressão do governo

O comandante da polícia de Tel Aviv, Ami Eshed, anunciou sua renúncia na noite de quarta-feira 5, acusando o governo de extrema direita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de instrumentalizar a polícia contra seus opositores. Segundo o agente de segurança, o Estado fez uso excessivo da força em protestos contra o governo.

No início do ano, protestos contra uma controversa reforma do sistema judiciário, proposta pela coalizão no poder e que muitos especialistas avaliaram ameaçar a democracia de Israel, tomaram todo o país. Na época, o ministro da Segurança Nacional , Itamar Ben-Gvir, exigiu uma ação dura contra manifestantes que bloqueavam estradas e rodovias, mas Eshed não o mencionou nominalmente.

+ Sob pressão, Netanyahu abandona ponto-chave de reforma judicial em Israel

Logo após a renúncia de Eshed, centenas de manifestantes carregando bandeiras israelenses e gritando “democracia” marcharam por Tel Aviv. Alguns bloquearam uma rodovia principal, fizeram fogueiras e entraram em confronto com a polícia.

Israelis take to the streets of Tel Aviv and other locations across Israel following the resignation of District Police Commander Ami Eshed resigned after saying he was pushed out of the force "on political grounds" by Minister Itamar Ben Gvir.

Tel Aviv 📹Roee Ash pic.twitter.com/PV9GkPKUHs

— Yonat Friling (Frühling) (@FrilingYonat) July 5, 2023