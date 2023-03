Polícia israelense reprime protesto anti-Netanyahu em Tel Aviv

Os protestos contra o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se tornaram violentos pela primeira vez nesta quarta-feira, 1. A polícia disparou granadas de efeito moral e um canhão de água contra manifestantes que bloqueavam uma rodovia da capital, Tel Aviv.

Milhares de manifestantes marcharam pelo país nesta quarta-feira, chamada de “dia nacional de ruptura” contra o plano do governo de reformar o sistema judicial de Israel. Porém, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, um ultranacionalista acusado de politizar a polícia, pediu para que as forças de segurança impedissem o bloqueio de estradas e chamou as pessoas que compareceram aos protestos de “anarquistas”.

A polícia chegou ao protesto no centro de Tel Aviv a cavalo e lançou granadas de efeito moral. Também usou um canhão de água contra milhares de manifestantes que pediam por “democracia” e acusavam o governo de instaurar um “estado policial”. Nas redes sociais, circulou um vídeo de um manifestante sendo preso, enquanto um policial ajoelhava em seu pescoço para imobilizá-lo.

Wait to see the police officer crush this man's head with his knee.

Tel Aviv, winter of 2023. pic.twitter.com/0MIscFBQum

— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) March 1, 2023