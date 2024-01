Cessar-fogo só beneficiaria a Rússia, diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta quinta-feira, 11, que um cessar-fogo na guerra contra a Rússia não levaria ao diálogo político para negociações de paz, e só beneficiaria os russos.

Segundo Zelensky, uma pausa nos combates permitiria que Moscou aumentasse o seu estoque de munições. Ele afirmou que o Kremlin estava negociando a compra de mísseis do Irã e que as forças russas receberam mais de um milhão de cartuchos de munição da Coreia do Norte.

Amigos do Báltico

Os comentários do presidente ucraniano foram feitos durante uma visita à Estônia, durante uma turnê mais ampla à região do Báltico.

Na quarta-feira, Zelensky encontrou-se com o seu homólogo lituano, Gitanas Nausėda, em Vilnius para uma reunião bilateral. A dupla participou depois de uma coletiva de imprensa de imprensa, na qual o líder de Kiev alertou que a hesitação do Ocidente em ajudar a Ucrânia ajudaria o presidente russo, Vladimir Putin. Ele acrescentou que “a Rússia pode ser parada”.

Zelensky também expressou desejo de ver mais ações para que a Ucrânia se torne membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na cúpula da aliança militar deste ano, acrescentando que 2024 seria decisivo para a Ucrânia e os seus aliados.

Após a reunião, o governo lituano anunciou um novo pacote de 200 milhões de euros (mais de R$ 1 trilhão) de assistência militar a longo prazo à Ucrânia.

A guerra hoje

Dois mísseis russos atingiram um hotel na noite de quarta-feira 10, no centro da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. O ataque deixou 13 pessoas feridas, incluindo jornalistas estrangeiros da Turquia e Geórgia, segundo autoridades locais. Oleh Synehubov, governador regional, disse que uma pessoa ficou gravemente ferida.

“Nove dos feridos foram levados para instalações médicas”, escreveu Synehubov em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram. “Um deles, um homem de 35 anos, está em estado grave”, acrescentou, descrevendo o ataque com mísseis S-300.

O prefeito de Kharkiv, Igor Terekhov, declarou que 30 civis estavam presentes quando os dois mísseis atingiram o hotel, e não havia militares lá, segundo a agência de notícias AFP. Vários outros edifícios, incluindo dois prédios residenciais, também foram danificados no último ataque.

Do outro lado da fronteira, o Ministério da Defesa russo disse ter abatido quatro drones ucranianos nas regiões de Tula, Kaluga e Rostov. O governador da região de Voronezh, Aleksandr Gusev, também informou que um drone ucraniano atingiu “o telhado de um edifício não residencial” durante a noite, embora tenha dito que “nenhum dano foi causado”.

