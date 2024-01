Rússia lança ataque aéreo em grande escala contra Ucrânia e deixa 4 mortos

A Rússia lançou um ataque em grande escala contra a Ucrânia na manhã desta segunda-feira, 8, usando uma combinação de dezenas de mísseis e drones para sobrecarregar as defesas do país vizinho e atingir mais alvos. A investida deixou pelo menos quatro mortos, e os alvos atingidos incluíram casas, shoppings e infraestruturas energéticas, em espécie de reprise do que ocorreu no último inverno.

Autoridades da região de Khmelnytskyi afirmaram que duas pessoas foram mortas no oeste da área, onde infraestruturas vitais também foram atingidas. Já em Kryvyi Rih, cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky, um homem de 62 anos foi morto. Segundo o prefeito local, Oleksandr Vilkul, um shopping center e dezenas de casas e prédios residenciais também foram danificados, devido às explosões de nove mísseis russos.

+ Casa Branca diz que Rússia usou mísseis norte-coreanos contra Ucrânia

“O inimigo louco mais uma vez atacou civis”, escreveu o governador regional, Serhiy Lysak, em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram. “Mísseis [foram] direcionados às pessoas.”

O que diz o Kremlin

A Rússia, por sua vez, alegou que atingiu apenas alvos militares-industriais ucranianos – tanto por mar quanto ar.

“Esta manhã, um ataque múltiplo foi realizado com armas marítimas e aéreas de alta precisão e longo alcance, incluindo o sistema de mísseis hipersônicos Kinzhal, contra instalações do complexo militar-industrial da Ucrânia”, disse o Ministério da Defesa em comunicado.

Continua após a publicidade

+ Rússia hackeou sistema de telecomunicação ucraniano por meses, diz Kiev

Defesas sobrecarregadas

Kiev afirmou que suas defesas aéreas destruíram 18 dos 51 mísseis lançados nesta segunda, uma taxa de abates muito menor do que o normal. Segundo autoridades ucranianas, o motivo foi o grande número de disparos, bem como o uso de mísseis balísticos.

Em entrevista à televisão ucraniana, o porta-voz da Força Aérea, Yuriy Ihnat, afirmou que esse tipo de míssil é mais difícil de interceptar.

+ Rússia e Ucrânia fazem maior troca de prisioneiros desde início da guerra

Além disso, segundo autoridades de defesa, todos os oito drones lançados pela Rússia foram abatidos.

Continua após a publicidade

Inverno e ataques a civis

A salva de mísseis e drones ocorreu em meio ao inverno rigoroso que varre a Ucrânia desde o final do ano passado. Vilkul, o prefeito de Kryvyi Rih, disse que 15 mil habitantes da cidade ficaram sem energia devido aos ataques e que meios de transporte como bondes e trólebus pararam de funcionar.

+ Rússia volta a acusar Kiev de atacar seu território com mísseis e drones

O governador da região de Kharkiv, Oleh Synehubov, comunicou que pelo menos quatro ataques com mísseis danificaram uma instalação industrial e uma instalação educacional locais. Lá, uma mulher de 63 anos também foi morta no sul da região. Outras cinco pessoas ficaram feridas na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste do país, onde o governador Yuriy Malashko relatou que áreas residenciais foram os únicos alvos da operação.

“Nem um único alvo militar [foi atingido]”, escreveu ele em seu canal no Telegram.