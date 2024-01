Em pleno inverno, mais de mil cidades ucranianas ficam sem eletricidade

A operadora de rede elétrica Ukrenergo informou nesta terça-feira, 9, que mais de mil cidades e vilarejos na Ucrânia estão sem energia, consequência do enfraquecimento do sistema elétrico local pelos ataques aéreos da Rússia contra o país. Ao todo, nove regiões foram afetadas pelo transtorno em meio ao congelante inverno, com termômetros marcando -15°C em diferentes partes do território.

“Atualmente, a eletricidade é suficiente para abastecer todos os consumidores comerciais e domésticos. Mas um grande aumento no consumo cria uma carga adicional nas centrais, que já estão a operar no máximo, e precisam de aumentar a produção muito rápido e isso pode levar a interrupções tecnológicas”, disse a empresa, que apelou para que os cidadãos economizassem no uso.

Os ucranianos têm dependido dos aquecedores de suas casas para resistirem às temperaturas extremas, levando ao aumento de 5,8% no consumo de energia nesta terça-feira. A nevasca e os fortes ventos provocaram danos às redes de distribuição e, ao mesmo tempo, dificultaram os trabalhos de reparação.

+ Rússia lança ataque aéreo em grande escala contra Ucrânia e deixa 4 mortos

No escuro

Vitaliy Kim, governador da região de Mykolaiv, disse que os cabos de energia foram envoltos por mais de 5 cm de espessura de gelo. Por lá, 215 cidades e vilarejos estão no escuro. Donetsk e Kherson, anexadas pela Rússia em 2022, também enfrentam problemas. Além disso, Kharkiv, localizada ao leste, está sem energia, acrescentou a Ukrenergo.

Continua após a publicidade

Sem saída interna, a Ucrânia importou eletricidade da Romênia e Eslováquia, na tentativa de atender à intensa demanda.

Usando milhares de drones e mísseis, Moscou atacou o sistema elétrico de Kiev no último inverno, quando o país enfrentou uma série de apagões em milhares de casas. Por isso, muitas usinas termelétricas, um terço da produção do país, foram destruídas.

Com a guerra se arrastando para o seu segundo ano, sem perspectivas de cessar-fogo, as instalações ainda estão em processo de reparação. A energia solar, por sua vez, é incapaz de suprir as necessidades locais devido ao mau tempo.