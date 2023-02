Brasileiros estão entre vítimas de acidente de ônibus no Panamá

Brasileiros estão entre as vítimas de um acidente envolvendo um ônibus na madrugada desta quarta-feira, 15, no Panamá. O veículo estaria lotado e transportando imigrantes em direção aos Estados Unidos, de acordo com a imprensa local.

De acordo com informações preliminares, ao menos 39 pessoas morreram no acidente e mais de 30 ficaram feridas. O Serviço Nacional de Migração do país divulgou a nacionalidade das vítimas, mas ainda não é possível confirmar se os brasileiros estão entre os mortos ou feridos.

O chefe de operações de trânsito da polícia, o comissário Emiliano Otero, afirmou que o veículo caiu em um barranco em Gualaca, província de Chiriquí, a cerca de 50 quilômetros da fronteira com a Costa Rica.

“É muito lamentável o que aconteceu. Havia [pessoas] de todas as nacionalidades. Dentro desse veículo havia venezuelanas, equatorianas, do Brasil, do Chile. Há dois panamenhos que ainda estamos a confirmar se foram identificados”, disse María Isabel Saravia, vice-diretora de Migração, em entrevista à rádio RPC. “Estavam lá famílias completas, famílias com filhos de 2, 4, 9 e 10 anos. É incalculável a perda de uma vida humana e mais ainda de inocentes que, junto com seus pais, iniciaram uma jornada para ter um futuro melhor”.

Gonzalo Chan, chefe do corpo de bombeiros de Chiriquí, afirmou que entre os feridos estavam 36 pessoas, sendo 19 homens, 5 mulheres e 12 crianças. Vários feridos foram transferidos em ambulâncias para o Hospital José Domingo de Obaldía, na capital da província, David.

O ônibus saiu de uma estação temporária de recepção de imigrantes em Darién, na fronteira com a Colômbia, no sudeste do Panamá. Esse local costuma ser um ponto de passagem comum para os imigrantes Venezuela, Cuba, Equador ou Haiti que seguem o caminho para o norte. Em 2022, 248 mil migrantes entraram no Panamá por Darién, o dobro do número de 2021, de 133 mil pessoas.

A embaixadora dos EUA no Panamá, Mari Carmen Aponte, lamentou as mortes dos imigrantes.

“É com muita dor que apresento minhas condolências às famílias afetadas pelo trágico acidente que causou a morte de migrantes em Chiriquí”, disse Aponte. “Nossa embaixada está em comunicação com o Governo do Panamá e organizações internacionais para prestar apoio às vítimas”.

