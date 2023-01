Questão imigratória esquenta e Biden faz 1ª visita a fronteira com México

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou a fronteira do país com o México durante uma viagem ao Texas nesta segunda-feira, 9, para conhecer um centro de imigrantes em El Paso, situado no extremo sudoeste do estado. O local é considerado um dos pontos de travessia mais comuns para imigrantes e é usado por muitos nicaraguenses que fogem dos problemas do país de origem.

Biden é acusado de ser brando demais com a segurança da fronteira, devido ao aumento do número de travessias de imigrantes nos últimos meses.

+ Pedidos de brasileiros para asilo nos Estados Unidos dobrou em 2022

Devido à crise, na semana passada, o presidente americano anunciou medidas mais rigorosas para ampliar as nacionalidades daqueles que podem ser enviados de volta ao México enquanto aguardam a tramitação de seus casos nos serviços de imigração.

Mesmo com o anúncio das medidas, o governador republicano do Texas, Greg Abbott, afirmou que Biden não estava em dia com as leis de imigração.

“Você violou sua obrigação constitucional de defender os Estados contra invasões por meio da execução fiel das leis federais”, disse em uma carta que entregou ao presidente.

O partido do governador disse que pretende usar o controle recém-adquirido da Câmara dos Deputados para investigar a forma como o governo Biden lida com a imigração.