Os melhores países para viver aposentado. Spoiler: Brasil não é um deles

O Brasil não é um dos 25 melhores países para se viver na aposentadoria. Ao menos é o que diz o tradicional ranking da revista norte-americana International Living. O Índice Global Anual de Aposentadoria de 2022, publicado anualmente há mais de três décadas, elenca os melhores países a partir de critérios como custo de vida, condições para habitação, sistema de saúde, hospitalidade e cenário cultural dos países, além do clima agradável e bons indicadores de governança.

O melhor local, em 2022, foi o Panamá, onde 1.650 dólares por mês, com aluguel incluso, é o suficiente para um casal viver com tranquilidade. O índice é formado por centenas de opiniões e experiências compiladas de pessoas que vivem nos países. Entre os dez primeiros colocados, seis são, surpreendentemente, da América Latina. Veja a lista:

1- Panamá

Preenche todos os requisitos, como nota máxima em desburocratização para obter residência permanente, assim como em sistema tributário e nas opções de residência especial para os aposentados. Distinção também para o clima tropical ultra-agradável, além da flexibilidade e diversas oportunidades para os aposentados realizarem atividades extras (seja em busca de remuneração para complementar a renda ou apenas para diversão).

2- Costa Rica

Clima tropical e menor custo de vida disparam as pontuações do país, que ganha também nos requisitos de tranquilidade e governança. A administração pública é relativamente responsável nos temas de meio ambiente e políticas sociais. A rigidez das leis nos temas como posse de armas, bem como um sistema de saúde regular são outras vantagens do país.

3- México

Culinária e efervescência cultural são redundâncias quando se fala do único país latino da América do Norte. A natureza e diversos pontos turísticos são outros atrativos. A melhor pontuação do México foi no quesito adaptação e hospitalidade. Há também vantagens em habitação, custo de vida e desburocratização para estrangeiros morarem no país, especialmente aqueles vindos dos Estados Unidos.

4- Portugal

Qualidade do sistema de saúde público (com taxas baixas), clima e desenvolvimento urbano impulsionaram a pontuação do país. As cidades com arquitetura histórica bem conservada, forte equilíbrio entre o urbanismo e a natureza, assim como a segurança foram outros fatores considerados.

5- Equador

Um local bem equilibrado entre a pouca gentrificação das cidades e a estrutura necessária para uma vida moderna. Porém, o grande destaque está para os benefícios extras do país. Nesse quesito, o ranking considera descontos para aposentados, como passagens aéreas, alimentação, eletricidade e transporte público.

6- Colômbia

Sistema de saúde e custo de vida são dois destaques do país sul-americano. A biodiversidade, cidades “cosmopolitas” do ponto de vista cultural e o clima favorável, com diversas cidades litorâneas, ranquearam a Colômbia como um dos melhores locais para a aposentadoria.

7- França

A riqueza cultural, artística e arquitetônica nem precisaria ser mencionada. O país também se destaca pelo desenvolvimento em infraestrutura, sistema de saúde (universal), clima e regularidade em governança. Esse último fator considera o respeito às liberdades individuais, desburocratização, eficiência do sistema bancário, e até como o governo lidou com a pandemia da Covid-19.

8- Malta

O minúsculo e isolado país europeu, é um arquipélago no Mediterrâneo central ao sul da Itália, e conta com muita riqueza natural que serve ao bem-estar da população. O processo desburocratizado para estrangeiros conseguirem morar no país, bem como uma estruturação urbana desenvolvida são outros pontos de destaque.

9- Espanha

Aqui a melhor pontuação é para o sistema de saúde do país, incluindo o setor público e privado. O melhor sistema do mundo, de acordo com o Relatório de Competitividade Global 2020 do Fórum Econômico Mundial. A efervescência e diversidade cultural (sobretudo em grandes cidades como a capital Madri), um bom custo de vida, e o desenvolvimento em infraestrutura do país são outros pontos de destaque.

10- Uruguai

Além das paisagens naturais, com muitas cidades litorâneas, as melhores pontuações do país foram para o desenvolvimento urbano e a infraestrutura, assim como o equilíbrio no sistema político e, portanto, governança bastante favorável.

