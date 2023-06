Brasil é referência internacional sob a guia de Lula, diz prefeito de Roma

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou-se nesta terça-feira, 20, com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, durante viagem à Itália. Amigos de longa data, os dois trocaram elogios e agradecimentos, e o político italiano destacou que, sob o governo lulista, o Brasil voltou a ser uma importante referência internacional.

Gualtieri, do Partido Democrático, de centro-esquerda, foi uma das personalidades internacionais que visitou Lula durante o período em que o ex-presidente esteve preso em Curitiba, entre 2018 e 2019, no âmbito da Operação Lava Jato. Na época da visita, em julho de 2018, Gualtieri exercia mandato de eurodeputado por sua legenda.

A embaixadora Maria Luísa Escorel de Moraes, que é secretária de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores (MRE), já havia adiantado em coletiva de imprensa que a reunião com Gualtieri teria caráter pessoal.

“É um encontro mais de natureza pessoal. Lembrem que o prefeito de Roma foi uma das personalidades que visitou o presidente Lula, quando ele se encontrava preso, em Curitiba. Isso gerou, naturalmente, uma grande empatia e amizade entre os dois”, destacou.

Em coletiva de imprensa ao lado do petista, o político italiano disse que foi um prazer encontrar não só um “verdadeiro amigo”, mas uma personalidade “relevante para todos os progressistas do mundo”.

“Meu sonho se tornou realidade: Lula novamente se tornou presidente. Seu retorno sinaliza a saída de um período obscuro do Brasil, portanto uma nova era muito importante para o país e para a comunidade internacional”, afirmou o prefeito de Roma.

Descrevendo o que chamou de “melhoramento do Brasil” sob as propostas do governo Lula de desenvolvimento aliado à redução da desigualdade social, elogiou o amigo de longa data e ressaltou seu afeto com a nação sul-americana.

“Quero sublinhar a importância o Brasil como referência internacional sob a guia de Lula. Queremos dar nosso apoio total e incondicional ao presidente Lula”, completou.

O mandatário brasileiro, por sua vez, afirmou que o encontro com Gualtieri teve como objetivo agradecê-lo pela solidariedade durante “um momento difícil”.

“Quero expressar minha gratidão pela lealdade, solidariedade e comportamento do prefeito quando eu estava detido na Polícia Federal no meu país”, disse Lula. “Gualtieri foi me visitar, conversou com muita gente para prestar solidariedade aos meus processos.”

Depois de ser interrompido pela tradutora para que ela pudesse transmitir seu discurso, em português, no italiano, o presidente fez um gracejo: “Você vai traduzir, desculpe! – Pensei que estava falando em italiano”.

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou todas as condenações de Lula e ainda julgou o então juiz responsável pelas ações, o agora senador Sérgio Moro (Podemos-PR), como magistrado suspeito, no caso que ficou conhecido como tríplex do Guarujá. Após a revelação de uma série de mensagens, os ministros do STF consideraram que o juiz adotou uma postura parcial e fez um conluio com o Ministério Público Federal (MPF) nas investigações contra o petista.

Por ora, Lula encerra seus compromissos na Itália. Nesta quinta-feira, 22, o presidente deve ainda fazer uma coletiva de imprensa às 8h30 do horário local (3h30 em Brasília), para compartilhar o balanço da viagem antes de partir para a França.

Ao lado do prefeito de Roma, ele adiantou que seu objetivo com a visita foi “recolocar o Brasil no centro das discussões sobre a questão climática no mundo”.

“O Brasil é muito importante. Tem a matriz energética, possivelmente, mais limpa do mundo, além do compromisso de zerar o desmatamento até 2030, e foi isso o que discuti com o presidente [Sérgio Matarella], a premiê [Giorgia Meloni] e Gualtieri”, disse o petista.