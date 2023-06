Lula é recebido pelo presidente da Itália com honras militares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido com honrarias militares pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella, no Palácio Quirinale, residência oficial da Presidência italiana.

Lula caminhou sobre o tapete vermelho ao som dos hinos nacionais de ambos os países. Logo em seguida, ele e Mattarella entraram no prédio para a reunião, que já é o terceiro compromisso do presidente brasileiro nesta quarta-feira.

No Twitter, o líder brasileiro disse que o tema principal das conversas com Mattarella foi o estreitamento das relações entre os países, mas também falaram sobre o aguardado acordo entre a União Europeia e o Mercosul.

“Conversa com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, sobre o estreitamento das relações entre dois países irmãos, Brasil e Itália, e o acordo União Europeia e Mercosul. Vamos atuar para aproximar nossas universidades e ampliar o intercâmbio comercial entre nossos países”, afirmou.

Mais tarde, Lula tem um almoço marcado com o presidente italiano. Depois, segue para o Vaticano, onde terá um encontro com o papa Francisco e, no fim do dia, terá ainda uma reunião bilateral com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Este último compromisso foi agendado de última hora.

Esta é a segunda ida do petista à Europa desde o início de seu terceiro mandato, e a primeira visita de um presidente brasileiro à Itália desde que a ex-presidente Dilma Rousseff foi ao país, em 2015.

Nos primeiros compromissos desta quarta-feira, Lula encontrou-se com o ex-primeiro-ministro italiano, Massimo D’Alema, e com a secretária-geral do Partido Democrático (PD), Elly Schlein.

De acordo com uma postagem nas redes sociais do presidente brasileiro, ele debateu temas como democracia, paz mundial e desafios comuns a diversos países com D’Alema. Schlein, que também é vice-presidente da região de Emília-Romanha, no Norte do país, polo da indústria automobilística italiana – onde estão as fábricas da Ferrari, Lamborghini, Pagani, Maserati e Ducati –, conversou com Lula sobre violência de gênero na política e parcerias entre Brasil e Itália.