‘A paz é uma flor frágil’: o presente de papa Francisco a Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido pelo papa Francisco no Vaticano nesta quarta-feira, 21, para uma aguardada conversa com o pontífice sobre paz na Europa e desigualdade social no mundo. Durante o encontro, o líder da Igreja Católica ofereceu um presente ao líder brasileiro.

Francisco apresentou uma placa de metal, fabricada nas oficinas do Vaticano, com os dizeres “a paz é uma flor frágil”.

“Estamos em tempos de guerra, e a paz é muito frágil”, disse o pontífice a Lula, em referência à guerra na Ucrânia.

Após a reunião bilateral a portas fechadas, Lula disse apenas que agradecia ao papa Francisco “pela audiência no Vaticano e a boa conversa sobre a paz no mundo”.

De acordo com o petista, a reunião foi motivada por sua iniciativa e ele abordaria com Francisco questões referentes à paz na Europa e à desigualdade no mundo, com foco no combate à fome e na distribuição de alimentos.

Encontrar-se com o líder da Igreja Católica também faz parte do xadrez de Lula para destacar-se como possível mediador da guerra na Ucrânia. Ele defende a criação de um “clube de paz” de países neutros em relação ao conflito, que possam conversar tanto com Moscou quanto com Kiev. Neste ponto, converge com o Papa, cuja proposta é um cessar-fogo e volta imediata à mesa de negociações.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deu um banho de água fria em ambos os planos. Para ele, negociar com a Rússia só será possível depois que todos os soldados invasores deixarem o território de seu país – incluindo a Crimeia, anexada pelo Kremlin em 2014. Um cessar-fogo, segundo Zelensky, só beneficiaria a Rússia nas propostas de paz.