Boris Johnson apresenta sua ‘proposta final’ para o Brexit

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, publicou nesta quarta-feira, 2, seu plano de saída da União Europeia (UE). A proposta foi entregue ao bloco europeu e sugere a criação de uma “zona reguladora única” em toda a ilha da Irlanda, descartando o controverso mecanismo de salvaguarda do “backstop”.

O plano foi entregue ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Um porta-voz da instituição afirmou que o documento será examinado “com objetividade”.

Mais cedo nesta quarta, Johnson reafirmou que seu país abandonará a UE em 31 de outubro “aconteça o que acontecer”, ao mesmo tempo que disse esperar que o bloco faça concessões para alcançar um acordo sobre o Brexit.

Em um discurso no congresso do Partido Conservador em Manchester, o primeiro-ministro destacou que a única alternativa à sua “proposta final” é uma saída sem acordo.

A proposta

O texto entregue por Johnson se concentra principalmente na substituição do “backstop”, o mecanismo de salvaguarda criado pelo governo da ex-premiê Theresa May para regular a fronteira entre a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, após o Brexit.

A proposta é que, após 31 de outubro, se instale uma “zona reguladora única” em toda a ilha da Irlanda, para evitar uma fronteira dura e postos físicos de controle alfandegário.

O plano propõe que “os movimentos de mercadorias entre a Irlanda do Norte e a Irlanda sejam notificados mediante uma declaração” e que os controles sejam feitos eletronicamente ou nos estabelecimentos comerciais, e não na fronteira física.

Tal estrutura “eliminaria todas as checagens regulatórias para o comércio de bens entre a Irlanda do Norte e a Irlanda ao assegurar que as regulações na Irlanda do Norte sejam as mesmas do restante da UE”, diz o documento. Ou seja, não haveria necessidade de postos para checagens sanitárias e de segurança dentro da ilha.

Portanto, ao final do período de transição, a Irlanda do Norte seria parte do território alfandegário britânico — e não da união aduaneira europeia – assim como era o desejo de Johnson.

O texto prevê que a Assembleia Legislativa da Irlanda do Norte teria que aprovar as novas regulamentações antes de que elas entrassem em vigor. Também estabelece que elas podem ser revistas após um período de 4 anos.

O “backstop” proposto por May estabelecia que, caso não houvesse acordo comercial entre a União Europeia e o Reino Unido ao fim do período de transição, em dezembro de 2020, a ilha da Irlanda permaneceria temporariamente como união aduaneira. A Irlanda do Norte, portanto, teria um status especial, mais alinhado ao mercado único europeu. O governo de Dublin diz que a questão é crucial para a manutenção da paz na ilha.

Johnson não aceita a cláusula e argumenta que, ao preservar as regras de mercado comum na região, Londres ficaria ainda atada à União Europeia. Boa parte do Parlamento, no entanto, acredita que sem essa opção, o conflito naquela região ressurgirá.

Atualmente, a fronteira é imaginária, ou seja, não há controle alfandegário, e as pessoas podem transitar livremente entre os dois países.

Reação

Logo após a divulgação da proposta, o Partido Unionista Democrático (DUP), que tem maioria na Irlanda do Norte, apoiou o plano de Johnson.

Em um comunicado, a legenda afirmou que a oferta “fornece uma base para a UE continuar em um compromisso sério e sustentado com o governo do Reino Unido, sem risco para o mercado interno” britânico.

Já o primeiro-ministro da República da Irlanda, Leo Varadkar, afirmou que pelo que conseguiu ler da proposta “não parece promissora”. Segundo ele, o plano parece não ser suficiente para “formar as bases de um acordo”.

Varadkar, contudo, disse que não conseguiu ler a proposta a fundo e que faria uma nova avaliação após mais análise.

Confusão

A publicação da proposta de Johnson a Juncker teve grande repercussão no Reino Unido. Logo após sua divulgação, os veículos da imprensa passaram a tentar interpretar o que os planos do governo britânico significariam na prática e isso gerou certa confusão.

Segundo um jornalista do jornal Financial Times, dos Estados Unidos, o próprio DUP não entendeu exatamente o que a proposta significa, segundo o que foi descrito em seu comunicado.

“Essas propostas garantiriam que a Irlanda do Norte estaria fora da união aduaneira da UE e do mercado único, assim como o restante do Reino Unido”, diz a nota do partido. De acordo com o jornalista, porém, a proposta sugere a criação de uma zona regulatória única entre as duas Irlandas, e não uma relação de independência total como foi descrita pelo DUP.