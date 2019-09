Presidente da Comissão Europeia admite chance ‘real’ de Brexit sem acordo

O presidente da Comissão Europeia (CE), Jean-Claude Juncker, afirmou nesta quarta-feira, 18, que o risco de o Reino Unido sair da União Europeia (UE) no dia 31 de outubro sem um acordo é “muito real”, mas explicou que o bloco está disposto a continuar tentando resolver o bloqueio.

“A Comissão está preparada para trabalhar dia sim e dia também, de manhã até a noite para encontrar as soluções políticas e técnicas. Não sei se chegaremos, temos pouco tempo. O que sei é que precisamos continuar tentando”, disse Juncker.

“O risco de uma retirada sem acordo continua sendo muito real, um cenário que nunca será a opção da UE”, afirmou o presidente da Comissão Europeia em Estrasburgo, na França.

Em um debate sobre o estado do Brexit, que ocorre apenas dois dias depois da primeira reunião de Juncker com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, o presidente da CE reiterou que Londres não enviou a Bruxelas nenhuma proposta operacional que possa substituir a polêmica cláusula sobre o “backstop” irlandês.

“Eu disse ao primeiro-ministro Johnson que não tinha nenhum vínculo emocional com o backstop, mas que apoio os objetivos para os quais ela foi está projetada. Foi por isso que pedi ao primeiro-ministro que viesse com propostas operacionais escritas por escrito que nos atingir esses objetivos”, disse Juncker.

Até que essa proposta seja apresentada, ele acrescentou: “não posso dizer, olhando nos seus olhos que não houve progresso real”.

No primeiro acordo negociado entre britânicos e europeus, sob a tutela da ex-primeira-ministra Theresa May, foi estabelecido o mecanismo de backstop, que busca solucionar um dos principais impasses entre os dois lados, que é a fronteira na ilha da Irlanda.

O artifício emergencial estabelece que, caso não haja um acordo comercial entre a União Europeia e o Reino Unido ao fim do período de transição, em dezembro de 2020, as partes permanecerão temporariamente como união aduaneira.

A Irlanda do Norte, portanto, teria um status especial, mais alinhado ao mercado único europeu. O governo de Dublin diz que a questão é crucial para a manutenção da paz na ilha.

Bruxelas está aberta a discutir qualquer proposta operacional apresentada por Londres em relação ao backstop para a ilha da Irlanda, o principal ponto das conversas, já que Johnson a rejeita plenamente e a UE se nega a eliminá-la do acordo.

Juncker disse que, apesar da disposição do governo britânico de chegar a um acordo, Johnson lhe garantiu que no dia 31 de outubro deixarão a UE “com ou sem acordo”, inclusive depois que o Parlamento britânico tenha aprovado a legislação que obriga ao governo de solicitar a Bruxelas uma extensão do Brexit, caso não chegue a um acordo até o dia 19 do próximo mês.

“É por isso que o risco de um Brexit sem acordo é palpável. O risco permanece real e dependerá basicamente de uma decisão do Reino Unido, nunca será a escolha da UE”, reiterou o presidente da CE.

(Com EFE)