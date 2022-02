Bolsonaro diz que ‘não tomou partido’ ao visitar a Rússia em meio à crise

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em live nesta sexta-feira que “não tomou partido” ao visitar a Rússia nesta semana, em meio às crescentes tensões entre o país e a Ucrânia, incluindo o temor de uma invasão por parte do governo russo – uma possibilidade cada vez mais concreta, segundo afirmou o presidente americano Joe Biden.

“Não fomos para tomar partido de ninguém. A nossa missão tinha um objetivo específico”, afirmou Bolsonaro. O presidente acrescentou que falou “uma mensagem de paz” na ocasião e que “pede a Deus que tenhamos paz na região”. No encontro com o líder russo Vladimir Putin, o brasileiro chegou a afirmar que era “solidário” à Rússia.

Nesta sexta, a porta-voz da Casa Branca, Jan Psaki, afirmou, ao comentar a viagem de Bolsonaro, que o Brasil “parece estar do outro lado da comunidade global”. “Eu diria que a vasta maioria da comunidade global está unida em uma visão compartilhada, de que invadir um outro país, tentar tirar parte do seu território, e aterrorizar a população, certamente não está alinhado com valores globais”, afirmou Psaki em entrevista à imprensa em Washington. “Então, acho que o Brasil parece estar do outro lado de onde está a maioria da comunidade global.”