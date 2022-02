Biden diz acreditar que Putin tomou decisão e Rússia invadirá Ucrânia

De acordo com análises da inteligência americana, Moscou já teria reunido até 190.000 soldados, incluindo unidades de elite e separatistas pró-Rússia , nos arredores da Ucrânia, no que seria a mobilização militar mais significativa desde a Segunda Guerra Mundial.

A fala é uma mudança significativa no posicionamento do presidente e segue o anúncio de Moscou de exercícios neste sábado com mísseis balísticos e de cruzeiro com capacidade nuclear. Em declarações anteriores, Biden disse acreditar que o líder russo ainda não havia tomado a decisão, mas que havia grande possibilidade.

O anúncio das atividades russas se dá também em meio ao acirramento de tensões entre o país e o Ocidente. Enquanto a Rússia afirma ter retirado parte de suas tropas da fronteira com a Ucrânia e da Crimeia, os Estados Unidos e aliados da Otan, principal aliança militar ocidental, dizer estar analisando o movimento contrário, com movimentação de grupos táticos.