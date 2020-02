Bolsonaro defende Trump e chama processo de impeachment de ‘farsa’

O presidente Jair Bolsonaro transmitiu em sua página oficial no Facebook uma live acompanhando o discurso de Donald Trump desta quinta-feira, 6, sobre sua absolvição do processo de impeachment. Bolsonaro descreveu as acusações contra Trump como uma “farsa”. Não foi a primeira vez que demonstrou tamanha devoção. Em janeiro, havia se postado na frente de um televisor para ouvir a resposta oficial do presidente americano sobre o ataque do Irã a bases militares no Iraque.

“Estou elogiando o legislativo americano, que decidiu arquivar o processo”, disse Bolsonaro, referindo-se à votação de quarta-feira do julgamento de Trump no Senado que, por maioria, livrou o americano das acusações de “abuso de poder” e de “obstrução das investigações do Congresso” no escândalo da Ucrânia.

“Se os Estados Unidos tiverem menos problemas, nós teremos menos problemas”, defendeu Bolsonaro, que anunciou uma “viagem com um senador americano” em março para discutir questões empresariais. “Não sabemos se Trump estará lá”, concluiu, sem dar detalhes.

Bolsonaro se comparou ao presidente americano em relação ao “sofrimento da família”, ou seja, a suposta exposição de familiares pela imprensa e por opositores em meio a crises políticas. O presidente brasileiro citou as investigações das autoridades sobre seus três filhos — Flávio, Eduardo e Carlos — e o envolvimento da avó da primeira-dama Michelle, Maria Aparecida Firmo Ferreira, com o tráfico de drogas, revelado por VEJA em agosto.

O presidente brasileiro também respondeu às críticas recebidas por “bajular” Trump de maneira agressiva. “Idiota, quando [o governo do PT] bajulava o [Nicolás] Maduro, o [Hugo] Cháves e o Fidel Castro, não se falava nada”, disse.