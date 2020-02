‘Wajngarten continua mais firme do que nunca’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 5, que o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fabio Wajngarten, “continua mais firme do que nunca” em seu cargo.

A Polícia Federal (PF) abriu um inquérito para investigar Wajngarten por supostas práticas de corrupção passiva, peculato e advocacia administrativa, quando há patrocínio de interesses privados na administração pública. Questionado, Bolsonaro disse que “não foi a PF que abriu” o inquérito. “O MP [Ministério Público] pediu que ele fosse investigado. É completamente diferente do que você está falando, dá a entender que ele é um criminoso. Não é criminoso, não vi nada que atente contra ele. Wajngarten continua mais firme do que nunca”, disse o presidente na saída do Palácio da Alvorada.

No mês passado, reportagem do jornal Folha de S.Paulo apontou um suposto conflito de interesses na participação de Wajngarten como sócio em uma empresa de marketing, a FW Comunicação e Consultoria. Fundada pelo hoje secretário, ela tem como clientes emissoras de televisão e agências de publicidade que também recebem recursos de publicidade oficial do governo federal.

Em nota, Wajngarten afirmou que o inquérito da PF é uma “oportunidade” para provar sua inocência. “A abertura de inquérito pela Polícia Federal é mais um passo na rotina do processo de investigação solicitado pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal em 28 de janeiro passado. Será a oportunidade que terei para provar que não cometi qualquer irregularidade na minha gestão à frente da Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República (Secom) desde abril do ano passado”, disse.