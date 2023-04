Biden anuncia que vai concorrer à reeleição nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira, 25, que vai concorrer à reeleição ao cargo em 2024. Ele concorrerá ao lado da atual vice-presidente, Kamala Harris.

A candidatura dos dois foi oficialmente protocolada nesta terça-feira. Na semana passada, Biden já havia dito que deveria se candidatar novamente. O anúncio oficial foi feito por meio de um vídeo de três minutos divulgado pela Casa Branca.

As Americans, we believe in freedom and liberty—and we believe that our democracy will only be as strong as our willingness to fight for it.

That’s why @JoeBiden and I are running for reelection. pic.twitter.com/W7YA0HZfm0

— Kamala Harris (@KamalaHarris) April 25, 2023