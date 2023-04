Biden afirma que planeja concorrer à reeleição em 2024

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira, 10, em uma entrevista à emissora americana NBC News, que planeja tentar a reeleição à Casa Branca em 2024. No entanto, o democrata disse ainda não estar pronto para de fato lançar sua campanha.

“Estou planejando concorrer, Al”, disse Biden ao apresentador Al Roker. “Mas ainda não estamos preparados para anunciar”, acrescentou.

NEW: TODAY’s @alroker asks President Biden about his possible Presidential run in 2024. pic.twitter.com/3OELi0yJmK — TODAY (@TODAYshow) April 10, 2023

Há meses, os possíveis planos de Biden para as eleições presidenciais de 2024 têm sido objeto de especulação, com assessores silenciosamente fazendo planos para construir uma campanha. Porém, o democrata ainda não tomou uma decisão final sobre a suposta candidatura à reeleição.

+ Possível visita de Biden ao Brasil começa a fazer água

Apesar da Casa Branca dizer que Biden “pretende concorrer”, nenhum cronograma de campanha foi revelado. Um anúncio atrasado não seria incomum para o presidente, que esperou para começar sua campanha eleitoral de 2020 em abril de 2019, bem depois que outros candidatos importantes entraram na disputa.

Da mesma forma que o democrata lançou sua campanha depois que os outros candidatos em 2020, o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, também lançou sua candidatura oficial à reeleição de 2012 em abril de 2011. Naquela época, ele havia escolhido Charlotte, Carolina do Norte, para sediar a Convenção Nacional Democrata de 2012 e anunciou que a sede de sua campanha seria novamente em Chicago.

Até o momento, Biden não fez nenhum tipo de anúncio e, de acordo com as autoridades, a seleção do local da Convenção Nacional Democrata de 2024 pode ocorrer a qualquer momento. As três cidades finalistas são Atlanta, Chicago e Nova York, e a sede da campanha vai ser na Filadélfia, local onde foi sediada a campanha do democrata em 2020.

Atualmente, Biden enfrenta uma oposição primária democrata limitada, embora a maioria das pesquisas de opinião mostrem que a maioria dos democratas não é favorável a sua reeleição.