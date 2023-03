Biden revela orçamento de US$ 6,8 tri para 2023, dobrando poder do governo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs nesta quinta-feira, 9, o terceiro orçamento de seu mandato – e o primeiro apresentado a um Congresso dividido. O plano de US$ 6,8 trilhões (R$ 34,9 trilhões) propõe aumentar os gastos militares, bem como uma ampla gama de novos programas sociais, além de reduzir futuros déficits orçamentários.

Como o Partido Republicano controla a Câmara, o projeto completo não tem chance de se tornar lei. Mesmo assim, aposta em uma luta para aumentar o limite da dívida federal e a trajetória fiscal do país.

+ Com olho em 2024, nova pesquisa traz boa notícia para Joe Biden

O orçamento contém cerca de US$ 5 trilhões (R$ 25,65 trilhões) em aumentos de impostos para grandes fortunas e corporações ao longo de uma década, principalmente para compensar novos programas de gastos destinados a ajudar a classe média e os pobres. O plano de Biden também visa reduzir os déficits orçamentários em quase US$ 3 trilhões (R$ 15,4 trilhões) ao longo desse período, em comparação com a trajetória atual do país.

+ Suprema Corte pode frustrar plano de Biden para perdoar dívidas estudantis

+ Economia vai bem, mas os Estados Unidos vão mal – e Biden paga o preço

A proposta de Biden abre a batalha sobre o teto da dívida, ou o valor que o Tesouro pode tomar emprestado para pagar as contas já incorridas pelo governo.

Continua após a publicidade

Tecnicamente, o governo ficou sem dinheiro – o Tesouro está adiando um calote com manobras contábeis, mas essas opções se esgotarão em alguns meses. O Congresso precisa aumentar ou suspender o limite para evitar um calote, mas os republicanos querem cortar gastos futuros antes de concordar em fazê-lo.

+ Câmara dos Estados Unidos: divisões deixam lições para a direita

A proposta completa do presidente não tem chance de se tornar realidade, mas sua apresentação é o início de um longo e complicado processo no Congresso para definir um orçamento para o governo federal e depois financiá-lo.