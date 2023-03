Com olho em 2024, nova pesquisa traz boa notícia para Joe Biden

O índice de aprovação pública de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, cresceu para 42%, de acordo com uma pesquisa divulgada pela Reuters/Ipso nesta quarta-feira, 8, em meio a especulações de que o democrata deve anunciar sua candidatura à reeleição dentro das próximas semanas. Com a diminuição da inflação e o aumento do emprego no país, Biden vê seu melhor desempenho entre a população desde junho do ano passado.

O pequeno ganho acontece em meio a redução para 6,4% do ritmo de crescimento dos preços para os consumidores. Biden teve seu pior desempenho em julho de 2021, apenas sete meses após a sua posse, quando os índices marcavam a queda para 36% de popularidade.

Apesar do aumento crescente nos últimos meses, o democrata ainda está abaixo da média histórica, com índices próximos apenas aos do seu antecessor, o republicano Donald Trump, que bateu 33% de aprovação em 2017. Os demais mandatários norte-americanos não permaneceram com a popularidade baixa por períodos tão longos.

Ainda assim, a pesquisa se dá em um momento em que os democratas acreditam que será uma virada na aprovação. Além de uma candidatura oficial, o presidente deve divulgar nas próximas semanas o plano orçamentário para seu segundo mandato, incluindo incluindo questões como a expansão da rede de seguridade social e o aumento dos impostos para os ricos.

A pesquisa, que reuniu as respostas de 1.023 cidadãos americanos em uma amostra representativa, revelou também que 81% dos eleitores democratas apoiam o mais novo programa de Biden na Suprema Corte, enquanto apenas 29% dos republicanos são favoráveis. O mandatário deseja perdoar alguns empréstimos estudantis pelo governo federal, em casos de indivíduos que ganham menos de 125 mil dólares (aproximadamente 648.750) anualmente.

A divisão política não fica restrita ao programa estudantil e engloba também o enfrentamento do governo à migração. Enquanto 84% dos republicanos desejam respostas mais duras, apenas 35% dos democratas disseram o mesmo.