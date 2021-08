Biden sobre terroristas de Cabul: ‘vamos caçá-los e fazê-los pagar’

Além dos militares americanos, os ataques mataram mais de 60 afegãos, deixando outros 140 feridos, de acordo com informações divulgadas pelo órgão de saúde pública local.

O atentado ocorreu nos arredores do aeroporto da capital afegã, onde milhares de pessoas estão aglomeradas desde a tomada do poder pelo Talibã, no último dia 14, numa tentativa de fugir do país.