Explosão atinge aeroporto de Cabul e deixa mortos

Uma grande explosão ocorreu na manhã desta quinta-feira, 26, em um dos portões do aeroporto internacional de Cabul, no Afeganistão. A informação foi confirmada pelo Pentágono dos Estados Unidos, que afirmou haver “várias vítimas americanas e civis”. O Talibã já confirma ao menos 11 mortos.

Segundo um porta-voz dos militares americanos, uma segunda explosão aconteceu logo após a primeira detonação no aeroporto. De acordo com o governo dos Estados Unidos, o segundo alvo foi um hotel localizado a menos de 2 km do terminal.

#Breaking (Graphic +18) Several injured in an explosion near Kabul airport gate.

A causa das explosões ainda não foi confirmada oficialmente, mas oficiais do governo americano ouvidos sob condição de anonimato pela emissora CNN disseram que o incidente no aeroporto se trata de um ataque suicida com homens-bomba.

Mais cedo nesta quinta, representantes dos governos dos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido já haviam alertado seus cidadãos em Cabul para uma “ameaça iminente” de ataque no aeroporto. Os países pediram que todos evitassem o terminal ou áreas próximas e procurassem “um local seguro”.

O aeroporto ficou lotado desde que o Talibã tomou o controle do Afeganistão, em 15 de agosto, pois é a única rota de saída aérea do país. Milhares de pessoas, entre funcionários de governos de outros países, jornalistas e afegãos ameaçados pela volta do regime extremista ao poder, se aglomeram no terminal nos últimos dias buscando escapar da região.

Na semana passada, tumultos causaram o fechamento temporário do terminal, enquanto na última segunda-feira, 23, um tiroteio deixou um morto e três feridos no local.

A data limite acordada com o Talibã para retirada completa das forças armadas de outros países, assim como de estrangeiros e afegãos que auxiliaram a ocupação, é 31 de agosto. Quase 90 mil pessoas já foram retiradas, mas segundo o jornal The New York Times ao menos 250 mil afegãos que trabalharam para os EUA ainda aguardam a evacuação.

(Em atualização)